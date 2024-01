Visita institucional: Cúpula diretiva do Tribunal de Contas do Estado é recebida pelo presidente do TJ

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Wilber Coimbra, acompanhado do diretor da Escola Superior de Contas, conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello, e do conselheiro Edilson Silva, visitaram nesta quarta-feira, 17, o Tribunal de Justiça de Rondônia. A cúpula diretiva do TCE foi recebida pelo presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, e pelo diretor da Escola da Magistratura de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel.

Durante a reunião foram tratados assuntos institucionais, como parcerias entre as duas instituições. Na ocasião, o conselheiro Edilson Silva, eleito para presidir a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil no biênio 2024-2025, convidou formalmente o magistrado para a cerimônia de posse, que ocorrerá em fevereiro, em Brasília.

Assesoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO