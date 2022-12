Vitamina de banana e maça

Uma grande festa foi realizada na noite de hoje na Sala Cecilia Meireles, no centro do Rio de Janeiro, para encerrar as comemorações do centenário do rádio no país. A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) promoveu a cerimônia de premiação do Festival de Música 100 anos de Rádio com um espetáculo especial que começou às 20h.

A apresentação reuniu os três finalistas de cada uma das cinco categorias da primeira edição do festival promovida em formato integrado pelas tradicionais emissoras públicas Rádio MEC e Rádio Nacional. As obras foram selecionadas por meio de voto popular e por indicação da Comissão Julgadora. A iniciativa teve a finalidade de descobrir novos talentos musicais e estimular o lançamento de projetos inéditos.

Os ganhadores em cada categoria, são: Prêmio Rádio MEC de melhor Música Clássica de 2022. Canção vencedora: Introdução e Dança para Violino e Piano, do compositor Álvaro Carriello. Já o Prêmio Rádio MEC de melhor Música Instrumental coube à canção Sem perder tempo, escrita por Marcelo Louback. A canção vencedora do Prêmio Rádio MEC de melhor Música Infantil de 2022 foi Dia de Cão, da compositora Juliani Carla Ribeiro.

A canção vencedora do Prêmio Rádio Nacional do Alto Solimões de melhor Música Regional de 2022, representando a região amazônica foi Turimã, escrita por Genário Manuel e o Prêmio Rádio Nacional de melhor Música Popular Brasileira (MPB) foi para a canção Medo, da compositora Taís Reganelli.

Os apresentadores Dylan Araújo e Raquel Júnia foram os mestres de cerimônia da programação e do anúncio dos vencedores.

O diretor-presidente da EBC, Glenn Valente, que assistiu à final, disse que a integração de todos os tipos de música das mais variadas regiões do país “mostra que a gente quer mostrar todos tipos de música”. “A EBC é essa ferramenta de disponibilizar essa plataforma de música seja por rádio, na TV, nas plataformas digitais, para mostrar que todo mundo tem a oportunidade de mostrar uma música de alta qualidade. Essa integração mostra que hoje é o Dia da Música e a gente está celebrando 100 anos de rádio no Brasil, então, é muita coisa legal que a gente consegue fazer porque nós estamos fazendo tudo ao mesmo tempo”, disse.

Glenn disse que esse festival mostra a integração de outras culturas do país, como os artistas que vieram do Alto Solimões para se apresentar no festival no Rio, só demonstra que os compositores do Norte do país apresentam uma música de alta qualidade, pois eles passaram por um filtro para estar se apresentando no festival. “Isso mostra que na EBC, independente da região em que você esteja, você vai ter condições de apresentar o seu trabalho”, disse.