Vitamina de banana light

A Copa do Mundo de 2022 muda de feição a partir deste sábado. Com a definição das 16 equipes classificadas para a fase eliminatória, agora os confrontos venceram um vencedor, nem que seja através das sempre angustiantes disputas por pênaltis.

Por regulamento, os jogos que terminarem empatados nos 90 minutos de tempo normal serão direcionados à prorrogação, com 30 minutos adicionais de disputa. Caso a igualdade persista, a definição de quem segue adiante no torneio vai para as cobranças de pênaltis.

Os pênaltis fazem parte da história da Copa do Mundo FIFA e foram necessários em duas finais, em 1994 e em 2006, com brasileiros e italianos vencendo, respectivamente. Eles foram apresentados como forma de desempate a partir da Copa de 1982, quando Alemanha Ocidental e França fizeram a estreia nessa disputa, nas semifinais,

De resto, vários heróis foram criados justamente neste momento, como o goleiro brasileiro Claudio Taffarel (nas Copas de 1994 e 1998), o argentino Sergio Goycochea (1990) ou o holandês Tim Krul (2014). Por outro lado, jogadores consagrados como Diego Maradona, Michel Platini, Sócrates, Roberto Baggio e David Trezeguet falharam na hora.

O FIFA+ traz abaixo um histórico com o desempenho em disputas de pênaltis em Mundiais de cada vez ainda na briga pelo título no Qatar. Será que existe alguma seleção especialista neste tipo de definição? Mais além dos números de Copas, se você deseja entender a cobrança de pênalti nos aspectos científicos e históricos, vale a pena assistir “A Longa Caminhada” , docussérie original do FIFA+ que mostra tudo sobre esse momento de tanta apreensão para qualquer torcedor do planeta .

4 vitórias 4 x 2 contra a Holanda, nas semifinais em 2014 4 x 3 contra a Inglaterra, nas oitavas de final em 1998 4 x 3 contra a Itália, nas semifinais em 1990 3 x 2 contra a Iugoslávia, nas quartas de final em 1990 1 derrota 2 x 4 contra a Alemanha, nas quartas de final em 2006

BRASIL

3 vitórias 3 x 2 contra o Chile, nas oitavas de final em 2014 4 x 2 contra a Holanda, nas semifinais em 1998 3 x 2 contra a Itália, na final em 1994 1 derrota 3 x 4 contra a França, nas quartas de final em 1986

CORÉIA DO SUL

1 vitória 5 x 3 contra a Espanha, nas quartas de final da Coreia do Sul e Japão-2002

CROÁCIA

2 vitórias 4 x 3 contra a Rússia, nas quartas de final da Rússia-2018 3 x 2 contra a Dinamarca, nas oitavas de final da Rússia-2018.

1 vitória 3 x 2 contra a Irlanda, nas oitavas de final em 2002 3 derrotas 3 x 4 contra a Rússia, nas oitavas de final em 2018 3 x 5 contra a Coreia do Sul, nas quartas de final em 2002 4 x 5 contra a Bélgica, nas quartas de final em 1986

2 vitórias 4 x 3 contra a Itália, nas quartas de final em 1998 4 x 3 contra o Brasil, nas quartas de final em 1986 2 derrotas 3 x 5 contra a Itália, na final em 2006 4 x 5 contra a Alemanha, nas semifinais em 1982

HOLANDA

1 vitória 4 x 3 contra a Costa Rica, nas quartas de final em 2014 2 derrotas 2 x 4 contra a Argentina, nas semifinais em 2014 2 x 4 contra o Brasil, nas semifinais em 1998

INGLATERRA

1 vitória 4 x 3 contra a Colômbia, nas oitavas de final em 2018 3 derrotas 1 x 3 contra Portugal, nas quartas de final em 2006 3 x 4 contra a Argentina, nas oitavas de final em 1998 3 x 4 contra a Alemanha, nas semifinais em 1990

JAPÃO

1 derrota 3 x 5 contra o Paraguai, nas oitavas de final da África do Sul-2010

PORTUGAL

1 vitória 3 x 1 contra a Inglaterra, nas quartas de final da Alemanha-2006

SUÍÇA

1 derrota 0 x 3 contra a Ucrânia, nas oitavas de final da Alemanha-2006

Fonte: Agência Esporte