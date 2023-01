Vítor Pereira é apresentado oficialmente pelo Flamengo

No início da tarde desta terça-feira (03.01), o treinador Vítor Pereira foi apresentado oficialmente no Ninho do Urubu. O português de 54 anos concedeu entrevista coletiva e respondeu às perguntas feitas pela imprensa. Confira alguns trechos:

Agradecimento

“Gostaria de agradecer a confiança e retribuir com compromisso e dedicação, que é sempre o que faço. O grande desafio me foi lançado por um clube desta dimensão, em um ano onde muitos títulos estão em disputa. Será um grande desafio profissional, é com muita honra e responsabilidade que eu e minha equipe aceitamos. Vamos trabalhar para conseguirmos grandes resultados”.

Elenco, estrutura e estilo de jogo

“Um dos motivos que me convenceu a aceitar o convite foi a qualidade do elenco. Temos uma estrutura de altíssimo nível, então pretendemos criar juntos um jogo atrativo, onde os jogadores possam desfrutar e a torcida também. 42 milhões é muita gente junta”.

Escola europeia no Brasil

“Para mim os técnicos não têm nacionalidade, não tem idade, é competência. Há muitos técnicos que são competentes, que para mim foi uma grande surpresa, porque eu não acompanhava o campeonato brasileiro com essa atenção toda. Aqui no Brasil existe uma diversidade tática muito grande, os times jogam de uma forma diferente e com jogadores com muita qualidade técnica”.

Preparação para a Supercopa e o Mundial

“O trabalho foi muito bem feito, com títulos e eu não vou chegar e pintar a casa de novo, vou pintando da minha maneira divisão por divisão, e para a casa ficar construída do nosso jeito leva algum tempo. Mas, a minha experiência permite a observar os comportamentos, sem perder muito tempo, para que as ideias possam ser alinhadas. Só vou poder dizer quando estivermos próximos ao jogo contra o Palmeiras”.

Fonte: Agência Esporte