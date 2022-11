Vitória histórica: Arábia Saudita derrotou Argentina na estreia da Copa

A Argentina teve três gols anulados por impedimento no primeiro tempo

A Arábia Saudita reagiu na etapa final e virou com dois gols em cinco minutos

No sábado, os argentinos voltam a campo para enfrentar o México enquanto os árabes pegam a Polônia

Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

Gols: Lionel Messi (9 minutos do 1º tempo); Saleh Al-Shehri (4 minutos do 2º tempo) e Salem Al-Dawsari (8 minutos do 2º tempo)

Surpresa total na abertura do Grupo C na Copa do Mundo FIFA de 2022. Com todos os holofotes voltados para a estreia de Lionel Messi no Qatar, quem roubou a cena foi a Arábia Saudita, que venceu a Argentina por 2 a 1 de virada nesta terça -feira. A derrota pôs fim a uma série de 36 jogos invictos dos argentinos, que ficou a um de igualar o recorde da Itália entre eles.

Messi pôs o time albiceleste à frente, mas viu a estratégia dos árabes funcionar na plenitude na segunda etapa. Com uma defesa sólida e saída rápida em contra-ataque, os árabes viraram o marcador com Al-Shehri e Al-Dawsari para protagonizarem uma fachada histórica no Estádio Lusail, em Doha.

Agora a Argentina terá de tentar se recuperar contra o México e seu ex-treinador Gerardo Martino no sábado. A Arábia, por sua vez, enfrentou a Polônia no mesmo dia.

Momento-chave

A Argentina abriu o placar com Messi no pênalti examinado pelo VAR logo nos primeiros minutos, mas ficou nisso na etapa inicial. Com sua defesa jogou em linha alta, o Arábia Saudita deu uma verdadeira aula de posicionamento e viu os sul-americanos terem outros três gols frustrados por impedimento. Ao todo, Lautaro Martínez e companhia foram flagrados sete vezes fora de jogo antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, aconteceu o que ninguém esperava: em boa combinação, Al-Shehri invadiu a área e chutou cruzado para deixar tudo igual na primeira finalização dos árabes. Pouco depois, o Al-Dawsari virou o jogo com um golaço em chute diagonal. Os argentinos custaram a assimilar o susto e, ao tentar reagir, acabaram parando no goleiro Mohammed Al-Owais em grande atuação.

Número