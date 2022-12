VIVER ATIVO – Começam os jogos interativos do projeto para idosos da capital

Competição fortalece projeto de qualidade de vida na terceira idade

Com clima de espírito esportivo e de interação social, foram abertos na terça-feira (6) os Jogos Interativos do Projeto Viver Ativo (Jiva), no poliesportivo Sérgio Siqueira de Carvalho, bairro Esperança da Comunidade, zona Leste de Porto Velho. A abertura oficial contou com desfile das bandeiras carregadas por crianças do programa Talentos do Futuro, o desfile das equipes participantes, seguido dos jogos de revezamento com bastão e jogos de mesa, dama e dominó.

A torcida também se fez presente e vibrou a cada movimentação dos atletas. As equipes foram montadas com os participantes dos polos do Esperança da Comunidade e também do poliesportivo Eduardo Lima e Silva, o “Dudu”, localizado na avenida Jatuarana, zona Sul da cidade. Cerca de 40 atletas participam das atividades que se encerram nesta quarta-feira (7) com as disputas de chute a gol e basquete lance livre, além da entrega de troféus para os primeiros e segundo colocados e medalha de participação para todos.

Eudóxia Lisboa, de 75 anos, garante ter treinado bastante para a disputa. Frequentadora assídua do polo, a meta da atleta da terceira idade é conquistar a vitória no revezamento. “Eu to contando que nós vamos ganhar, a gente participa direto. Desde que a professora falou sobre a competição, a gente treina por nossa conta, o objetivo é ganhar. O projeto é ótimo, é tudo de bom pra gente, eu tô me recuperando de um acidente e to fazendo de tudo, jogando bola, fazendo exercícios, me sinto muito bem”, comentou a competidora.

Ruben Botelho, de 75 anos, revela que as atividades de rotina do projeto e os treinos extras em casa transformaram a qualidade de vida dele. “Eu to aqui e to treinando no Dudu. É uma iniciativa muito legal, eu participo do projeto desde o início e melhora muito a movimentação, o sono, tudo”, avaliou Ruben.

Esta é a primeira edição dos jogos, que fortalecem o projeto da Secretaria de Esporte e Lazer (Semes), e que faz parte do Programa Qualidade de Vida, implantado na primeira gestão do prefeito Hildon Chaves, oferecendo gratuitamente aulas para os idosos, de alongamentos, de ginástica natural, coordenação motora para uso diário, atividades de fortalecimento, acompanhamento com fisioterapeuta e profissionais de Educação Física.

“Os jogos estão provando em dois dias de competição, que um ano inteiro de trabalho com os nossos professores e fisioterapeutas foi suficiente para recuperar a saúde de muitos dos nossos idosos. Muitos já estão com excelente condicionamento físico e prontos para serem campeões nas quatro modalidades que estão disputando no Jiva”, enfatizou a secretária da Semes, Ivonete Gomes.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO