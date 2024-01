Viviane Araújo ignora chuva e mostra que tem mesmo samba no pé: ‘Ela arrasou’

Vestida de indígena, a rainha de bateria conversou com a Revista Quem antes do dilúvio começar e, com bom humor, brincou: “‘Estou linda e maravilhosa assim, mas ninguém sabe a dor do meu pé”. Vivi também avaliou sua trajetória no Carnaval. “Sou muito feliz por tudo que eu vivo, por tudo que eu tenho vivido em toda a minha vida. Por tudo que eu tenho conquistado em todos os sentidos da minha vida”, celebrou.