A atriz Viviane Araujo vem se preparando para comemorar o carnaval de 2024 em grande estilo. Isso porque a atriz realizou alguns procedimentos estéticos para mudar alguns detalhes em seu corpo para o desfile das escolas de samba.

No primeiro semestre de 2023, Viviane Araujo passou por uma cirurgia plástica. Na ocasião, a artista trocou a prótese de silicone e realizou uma lipoaspiração na gordura da cicatriz da cesárea. Após isso, a atriz se dedicou fortemente para definir ainda mais os músculos na academia.

Além disso, a Viviane revelou que também passou por um tratamento hormonal. “Tenho acompanhamento com nutricionista, com médico ortomolecular que faz minha suplementação e aderi ao chip hormonal. Me dá um gás a mais, mais disposição, para treinar bem e deixa minha pele com uma textura melhor.”, contou a musa.