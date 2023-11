Vladimir Putin deve concorrer à reeleição em 2024, diz agência

Kremlin – 09.10.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, irá concorrer à reeleição presidencial que ocorrerá em março de 2024. Se vencer, ele ficará no poder até 2030. Segundo informações da Reuters, o comandante do Kremlin pretende estar no poder no período mais perigoso.

Putin, de 71 anos, já é o presidente que ficou mais tempo no poder da Rússia desde Josef Stalin. Ele lidera a nação desde 1999, quando assumiu o cargo de Boris Yeltsin.

De acordo com a Reuters, o governo de Putin é aprovado por 80% da população russa. Ainda, fontes disseram que ele será apoiado pelo Estado e meios de comunicação estatais.

“A decisão foi tomada – ele concorrerá”, disse uma fonte para a agência internacional. No mês passado, o jornal russo Kommersant informou que o anúncio da candidatura de Putin será oficializado nas próximas semanas.

Dmitry Peskov, porta-voz da Presidência da Rússia, afirmou no mês passado que as eleições devem acontecer mesmo em meio a guerra com a Ucrânia. Putin “sublinhou a necessidade de cumprir todos os requisitos da democracia e da constituição e, consequentemente, de realizar as eleições”. O conflito já dura 1 ano e 8 meses, além de já ter deixado mais de 200 mil pessoas mortas.

Fonte: Internacional