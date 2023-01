Você cuida da sua saúde emocional? Faça o teste gratuito

Reprodução Divulgação Saúde emocional Instituto Sulamérica

O início do ano geralmente é marcado por um momento de reflexão sobre as metas e sonhos que queremos realizar nos meses seguintes. Algumas pessoas buscam um emprego melhor ou uma renda extra, outras pedem por um amor e há até quem deseja apenas paz e saúde, de maneira geral. Mas quantas pessoas você conhece, se é que conhece, que prometem cuidar da saúde mental e emocional?



O país mais ansioso do mundo

Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje, o Brasil ocupa o primeiro lugar de uma lista não muito desejada. Somos o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo: 18 milhões. Por aqui, 9,3% da população já foi diagnosticada com o transtorno. Um número bastante alto por si só, mas ainda mais preocupante se levarmos em consideração os grupos em situação de vulnerabilidade social, para os quais a taxa de ansiedade atinge cerca de 36% dos adultos.

Vamos falar sobre saúde emocional?

E, se estamos falando de números tão assustadores, há, no entanto, uma boa notícia: o assunto que por anos foi tratado como um tabu por parte das pessoas está ganhando cada vez mais atenção. E é por esse motivo que hoje temos o Janeiro Branco , um mês dedicado a chamar a atenção dos indivíduos, das instituições, das sociedades e das autoridades para o fortalecimento da cultura do cuidado com a saúde mental.

Afinal, nada melhor do que aproveitar o primeiro mês do ano, aquele cheio de promessas e reflexões, para pensar naquilo que mais importa: a gente.

“E como eu me sinto?”

Às vezes, tudo o que precisamos é fazer essa pergunta para nós mesmos(as). Tentar entender esses sentimentos e, se necessário, buscar ajuda especializada, como de um(a) psicólogo(a), são os primeiros passos para tratar do assunto corretamente. E, nesse processo, não há qualquer espaço para vergonha ou julgamento.

Se você tem se sentido triste, com muito cansaço ou tem crises de ansiedade frequentes, talvez seja a hora de fazer um teste.

O que fazer?

O Instituto SulAmérica, por meio do seu movimento #BemAmarelo , disponibiliza acesso gratuito para um teste elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para descobrir o seu grau de sofrimento emocional.

Após responder as perguntas, você terá acesso a uma breve análise do seu perfil e receberá acesso a serviços gratuitos de cuidado, incluindo consultas online com médicos(as) e psicólogos(as).



Você sabia?

Por meio do movimento #BemAmarelo, o Instituto SulAmérica incentiva o cuidado da saúde emocional e a visibilidade desse tema todos os meses do ano, com iniciativas de impacto social capazes de ampliar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social a informações e serviços de cuidado terapêutico.

“Ao mesmo tempo em que vemos dados alarmantes em relação à saúde mental dos brasileiros, ainda há, infelizmente, um grande estigma na sociedade em relação aos transtornos emocionais. Precisamos combater esse preconceito para empoderar e conectar quem mais precisa, com a ajuda necessária. Por meio da campanha #BemAmarelo, queremos divulgar a mensagem de que a saúde mental importa e é um direito de todas as pessoas”, afirma Luiz Pires, diretor executivo do Instituto SulAmérica.



