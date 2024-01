Volatilidade do mercado e safra recorde no Brasil impacta preços globais de açúcar

Em 2025, Belém será palco do maior evento de insumos agrícolas do Brasil, o Senagri – Seminário Nacional sobre Insumos Agrícolas. Sob a organização da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), o evento ocorrerá em junho do próximo ano, promovido pela Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária (SBDA) com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Palestras, debates, minicursos e reuniões técnicas comporão a abordagem de diversos tópicos, alinhando também a formação da equipe gestora interna responsável pelos trabalhos. O encontro não apenas promoverá novas técnicas e tecnologias agrícolas, mas também deve facilitar o compartilhamento de conhecimento entre profissionais do setor.

A realização do Senagri no Pará coincide com a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) em Belém, prevista para atrair mais de 600 participantes. O evento será focado em promover uma produção agrícola sustentável e discutir temas atuais sobre o uso consciente do solo e a preservação dos recursos naturais, questões essenciais na agenda global.

O seminário abordará temas nacionais como Agrotóxicos, Bioinsumos, Sanidade Vegetal, Adubos e Fertilizantes, Sementes, Mudas, Inovações Tecnológicas para o setor e o agronegócio, e a produção artesanal do Estado do Pará. Destaca-se também a inclusão da atividade de inspeção realizada pela Adepará como um dos eixos temáticos, evidenciando a política inclusiva que gera emprego e renda para pequenos produtores e proporciona acesso aos mercados.

Além das palestras, está prevista a montagem de uma feira para exibir os produtos que representam essa política inclusiva e de geração de renda.