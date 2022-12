Divulgação / Time – 07.12.2022 Volodymyr Zelensky é eleito a pessoa do ano pela revista Time

O presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky , foi eleito pela revista Time como a ” pessoa do ano “, nesta quarta-feira (7). A premiação elege, desde 1927, as pessoas mais influentes de cada ano em diferentes categorias.

A revista afirmou que a escolha foi feita por Zelensky inspirar a população ucraniana durante a guerra e citou elogios de outras nações feitos ao líder pela coragem em resistir à invasão das tropas militares russas, que começou em fevereiro deste ano .

“Por mostrar que a coragem pode ser tão contagiosa quanto o medo, por fazer pessoas e nações se unirem em defesa da liberdade, por lembrar o mundo da fragilidade da democracia — e da paz —, Volodymyr Zelensky e o espírito da Ucrânia são a Pessoa do Ano da Time 2022″, escreveu a revista ao justificar a escolha.

Divulgação / Time – 07.12.2022 Zelensky estampa capa da revista Time

“O sucesso de Zelensky como líder em tempo de guerra se baseou no fato de que a coragem é contagiosa. Ela se espalhou pela liderança política da Ucrânia nos primeiros dias da invasão , quando todos perceberam que o presidente havia permanecido.”

A escolha da Time é vista como uma espécie de ataque ao presidente russo, Vladimir Putin , em decorrência do avanço na escalada na Ucrânia. A estratégia também tem sido usada por outras premiações internacionais neste ano, como o Nobel da Paz, concedido ao ativista bielorusso Ales Bialiatski e às ONGs Memorial e Centro de Liberdades Civis na Ucrânia .

Além disso, o Sakharavov, prêmio de defesa dos direitos humanos do Parlamento Europeu, foi entregue a nomes e instituições ucranianas, incluindo Zelensky.

Ao conceder o título ao líder, a Time observou que Zelensky se recusou a deixar Kiev , capital do país, no início da guerra, quando a cidade já recebia diversos ataques russos, viajando pela nação destruída e reunindo compatriotas em transmissões.

Nessa terça-feira (6), o ucraniano visitou as tropas do país que estão próximas às linhas de frente no leste da nação.

Veja, abaixo, as últimas personalidades escolhidas para a categoria pela Time:

2021: Elon Musk

2020: Joe Biden e Kamala Harris

2019: Greta Thunberg

2018: ‘Os guardiões’ (jornalistas perseguidos)

2017: Movimento contra o assédio

2016: Donald Trump

2015: Angela Merkel

2014: Equipes que combateram o vírus ebola

2013: Papa Francisco

2012: Barack Obama

2011: ‘O manifestante’ (manifestantes que protestaram contra líderes autoritários, como na Primavera Árabe)

2010: Mark Zuckerberg

Fonte: IG Mundo