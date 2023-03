Volta Redonda vence o Fluminense e fica com vantagem na semifinal do Cariocão

O Volta Redonda saiu na frente na partida de ida da semifinal do Carioca Betnacional ao vencer o Fluminense, por 2 a 1, na noite deste domingo (12.03), no Raulino de Oliveira.

Pedrinho e Lelê marcaram os gols do time do Sul Fluminense, com Nino descontando para os visitantes.

Com o triunfo, o Esquadrão de aço joga pelo empate no jogo de volta, no Maracanã, sábado (18), às 16 horas, para avançar à final, enquanto o Flu precisa de uma vitória por qualquer placar para ficar com a vaga, pois fez a melhor campanha na Taça Guanabara.

Antes disso, o Voltaço encara o Atlético-GO, na quarta-feira (15), às 19 horas, no Antônio Accioly, em Goiânia, pela segunda fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda 2 x 1 Fluminense

Campeonato Carioca 2023

Semifinal – Jogo de ida

​

Data e horário: 12/03/2023, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Karen Soares Augusto

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Onde assistir: TV Bandeirantes, BandSports e Dale. O LANCE! acompanha o duelo em tempo real

VOLTA REDONDA: Vinicius Dias; Wellington Silva, Alix Vinicius, Sandro Silva e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê. Técnico: Rogério Correa

Desfalques: Daniel Felipe (lesionado).

Pendurados: Ninguém.

​

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Desfalques: Manoel, Jorge e Gustavo Apis (lesionados); Felipe Melo (suspenso).

Pendurados: Ninguém.

Fonte: Agência Esporte