Volume de pluma exportada de MT corresponde a 61,76% dos embarques nacionais em outubro

O estado de Mato Grosso exportou cerca de 160,67 mil toneladas de pluma da safra de 2021/22 em outubro. O volume corresponde a 61,76% dos embarques brasileiros.

No acumulado, entre agosto e outubro, as exportações da safra 2021/2022 somaram 278,36 mil toneladas. Conforme a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o volume apresenta um incremento de 16,44% em relação ao embarcado no mesmo período do ano passado.

Entre os destinos da pluma produzida em Mato Grosso, a China segue como principal, com participação de 41,44% nos embarques, entre agosto e outubro.

Fonte: AgroPlus