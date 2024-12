Wanessa Camargo se derrete pela irmã na maternidade: ‘Um presente para todos nós’

A cantora Wanessa Camargo, de 41 anos, fez, nesta quinta-feira (26), uma declaração para a irmã caçula, Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro. A menina é fruto do relacionamento do pai dela, Zezé Di Camargo, de 62 anos, com a influenciadora Graciele Lacerda, de 44. A ex-BBB compartilhou fotos nas quais aparece babando a caçulinha da família na maternidade.

“Clara, nascida no dia de Natal, com um nome que carrega em seu significado tudo o que é radiante e ilustre. Seja bem-vinda a este mundo louco, mas incrivelmente bonito, repleto de amor, esperança e tantos momentos mágicos que estão à sua espera”, escreveu Wanessa.