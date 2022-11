Webinário discute estratégias de abordagem e temas sobre a saúde do homem, no atendimento de Atenção Primária

No mês dedicado à saúde do homem, a Secretaria de Estado de Saúde – Sesau realiza nos dias 7 e 8 de novembro, um webinário para discutir estratégias que estimulem a população na participação de ações de promoção à saúde, entre gestores e profissionais da Atenção Primária à Saúde do Estado de Rondônia – APS.

O projeto, coordenado pelo Ministério da Saúde – MS e Gerência de Programas Estratégicos de Saúde – GPES/SESAU, contará no dia 7 com três palestrantes, sendo: a doutora em saúde pública, Kátia Fernanda Alves, com o tema: “A importância da abordagem da saúde do homem na formação de profissionais para a área da saúde”; Karley Rodrigues, mestre em saúde da família, falando sobre: “Saúde do homem na APS” e Fernando Pessoa, doutor em saúde coletiva, palestrando sobre: “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem na APS”.

Para o segundo dia do webinário estarão presentes como palestrantes, Julian Imthon Farago, promotor de Justiça, ministrando sobre: “Paternidade responsável”; Claudemilson Duran, enfermeiro e coordenador da Rede de Atenção Primária à Saúde – APS da SESAU, palestrando sobre inserção dos dados e-SUS AB e Eric Alvarenga, doutor em psicologia e pesquisador da Universidade Federal do Pará – UFPA, abordando o tema: “Paternidade e cuidado no SUS”.

O webinário visa abordar os eixos de “Acesso e Acolhimento”, com os seguintes tópicos:

Estimular mudança na ambiência e acolhimento das unidades de saúde voltadas à população masculina;

Elaborar documentos orientadores assistenciais para o acesso e o acolhimento dos homens em todas as suas necessidades;

Capacitar Agentes Comunitários de Saúde – ACS, com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 7 de novembro, às 12h30. Para participar, clique aqui

O webinário acontecerá de forma online, das 10h às 12h30, durante os dois dias (horário de Rondônia).

Fonte: Governo RO