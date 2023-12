Wesley Safadão ganha presentão de um milhão da esposa, ‘Presentão de natal’

Neste domingo (24), as famosas capricharam na escolha dos looks para uma das noites mais aguardadas do ano, o Natal.

Algumas apostaram em produções dignas de tapete vermelho, enquanto outras optaram pelo conforto e estilo mais casual. Tem look para todos os gostos. Confira com a gente:

A digital influencer e empresária Bianca Andrade, surgiu exuberante com um vestido rosa curtinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Luciana Gimenes: A apresentadora elegeu um look todo vermelho com uma saia super ousada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Gkay: A influenciadora apostou em um vestido longo e pink para celebrar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)

Jojo Todynho: A cantora estava super elegante com um vestido longo e vermelho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Karolina Lima: Combinando com a sua filhota Cecília, a digital influencer elegeu um vestido vermelho curtinho com um grande laço. Ela ainda complementou o look com mais um laço no cabelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Deborah Secco: O vermelhão também foi a cor escolhida pela atriz, enquanto sua filha, Maria Flor, brilhou com um vestidinho branco super romântico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Maisa Silva: A apresentadora escolheu um look confortável, básico e sem deixar de ser estiloso: uma regatinha branca e uma saia pink. A cara do verão!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Juliana Paes: A atriz global escolheu um look brilhante com uma fenda poderosa.