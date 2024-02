WHO AM I? – AS MÁSCARAS ESTÃO CAINDO

Em tempos de carnaval nada mais vintage que bailes de fantasias que na França tinham o nome de Bals Masqués ou mais recentemente as festinhas à fantasia com heróis, as festas Cosplay, ou mesmo as festas à fantasia com a pergunta chave para identificar os participantes as “Who Am I?”. Carnaval tem tudo a ver com Brasil, mas a tradição das máscaras que eram atração nacional caiu em desuso, o Brasil escancarou e ninguém mais se esconde pois a quantidade e velocidade das informações aliadas à transparência das redes sociais derrubam máscaras. Hoje sem cerimônia atores canastrões aparecem de cara limpa e nem enrubescem aos olhos do povo. Ontem Sêo Lula falou de educação (?) e moeu Sêo Bolsonaro que havia feito uma live com público de milhões de telas. Acredito que Sêo Lula sentiu o golpe e decidiu não mais fazer as lives semanais para poucos. Mas seu espinafrar de ontem me faz pensar que ele vai querer usar a máscara de super herói para continuar a polarização e ir para a eleição no estilo duelo do bem (ele) contra o mal (“o coiso”, a figura ou o nome que ele usa para Sêo Bolsonaro.

Mas e sobre as outras máscaras? As narrativas vão se sucedendo e aparecem as máscaras dos filhos do Sêo Bolsonaro, do Sêo Ramagen, do Sêo Lira, do Sêo Barroso, do padre Lancelotti, e vão se juntando às mais conhecidas como Sêo Alexandre, Sêo Dino, Sêo Lewandowsky, Dona Janda, Dona Gleisy, Sêo Moro, Sêo Deltan e para não ficar no ostracismo até o Sêo Gilmar apareceu para dar um peteleco na Transparência Internacional que teve a audácia de dizer que o Brasil está mais corrupto. Onde se viu? “Um índice baseado em percepções precisa ser visto com cautela. A questão exige exame mais aprofundado, a fim de evitar conclusões precipitadas” disse Sêo Gilmar e Sêo Deltan ironizou: “Extra: decisão do ministro Gilmar Mendes anula índice de percepção da corrupção, depois de anular todos os casos do Brasil que têm a ver com corrupção. Primeiro, livrou os réus. Agora, livrou o governo”. Já pensou o Sêo Gilmar empresário, ministro do STF, rico e poderoso, decano, etc., etc., etc., ter de vir a público vestindo a máscara de Sêo Lula, presidente da república, e no lugar dele moer a Transparência Internacional que fazia a entrega da péssima mensagem usando uma inocente máscara do carteiro?

Sêo Haddad com Dona Simone e Sêo Mercadante vestiram a máscara e lenções do Trio Assombro e invisíveis aos olhos dos empresários e investidores fizeram o discurso mudo sobre o rombo das contas que o mundo sabe – segundo narrativas quase semioficiais – se existem é por culpa do Sêo Bolsonaro. Procurei é claro por mais uma máscara e fiquei decepcionado ao saber que ela não vai aparecer no carnaval, mas só na quaresma aterrorizando matas, florestas, garimpeiros, o agro e o meio ambiente, e guardando-se para um apoteótico ou melhor seria, um apocalíptico fim do mundo num Halloween patrocinado por ONGS. Para Zé de Nana, Dona Marina não nem precisa de máscara: “é só jogar o xale, fazer o coque esquisito no cabelo, caprichar nas olheiras e está nos trinques para assustar crianças”.

No frigir dos ovos o tiro de bazooka contra a Abin e a família do Sêo Bolsonaro saiu bem maior do que se esperava. Pegou na própria Abin, na Polícia Federal e atingiu a autoestima e brios do Sêo Alexandre. Isso vai dar pano pra manga ou vai entrar para as supremas gavetas onde dormitam o caso do Clezão que morreu na Papuda, as fitas do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro, o nome dos enforcadores do Sêo Alexandre, o mapa com calendário de quando o inquérito das fake News ou o desenrolar da ação contra Sêo Mantovani por ter agredido um certo ministro brasileiro em Roma.

O ÚLTIMO PINGO

A PF está atrás de um bando que trabalhava na atividade de fim roubar dados em sistemas eletrônicos federais, algo normal no mundo virtual e que só prova que todo e qualquer sistema é passível de fraude, se é que me fiz entender – para vender a outros tipos de criminosos ou disponibilizando dados pessoais de milhares de pessoas para consulta infringindo a legislação ordinária e constituição federal. E Rondônia não está fora da patifaria. Dois crápulas são destemidos pilantras das terras de Rondon.

PONTO FINAL

O agronegócio na França botou a cara na rua e o governo do Sêo Macron está em maus lençóis. É o que dá a tal democracia sem salvaguardas. Não tem um STF para segurar sua onda e aí os fazendeiros fazem a festa ou melhor o caos. Se a moda pega, valha-me Deus. Como diz Zé de Nana, “se o boi soubesse a força que tem não ficava preso numa cerquinha com uns três ou quatro fios de arame”

31012024

