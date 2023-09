Workshop Nacional de Ouvidorias do Sistema Único de Saúde acontece em Rondônia, nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (21), acontece o 1º Workshop Nacional de Ouvidorias do Sistema Único de Saúde – SUS, em Rondônia, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, com objetivo de fomentar a interação com o público, tanto estadual quanto municipal de Saúde, e destacar o fortalecimento das Ouvidorias junto aos municípios. O evento acontecerá na Escola do Legislativo, localizada na Rua Major Amarante, n° 390, Bairro Arigolândia, em Porto Velho.

O público-alvo do workshop são gestores municipais, representantes e coordenadores de departamentos de ouvidorias nas unidades. Para participar basta se inscrever através do Link.

Para o governador, Marcos Rocha, “é importante destacar que, a Ouvidoria contribui para a participação do cidadão na avaliação e fiscalização do serviço público de saúde e outros, por isso estamos empenhados em atender com qualidade as demandas da população rondoniense”, afirmou.

Para o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, a Ouvidoria tem função primordial, pois além de cumprir o papel de ponte com a sociedade civil, contribui à gestão eficiente do SUS. “Além da Ouvidoria Geral do Estado, as ouvidorias de cada Secretaria e demais órgãos servem para aproximar o cidadão do Governo, fazendo com que suas demandas sejam ouvidas e atendidas na medida do possível”, ressaltou.

APRIMORAMENTO

O gerente da Ouvidoria Geral do SUS/Sesau, Ailton Andrade destacou a relevância do evento para a troca de informações com vistas ao aprimoramento das ouvidorias. “Nosso intuito é fazer com que as Ouvidorias consigam mais espaço para ouvir diretamente o cidadão, e assim, contribuir para tornar cada vez melhor o serviço público em Saúde no Estado”, justificou.

Palestrantes e representantes dos seguintes órgãos estarão no evento: Ouvidora Nacional do SUS, Superintendência Regional do Ministério da Saúde em Rondônia, Controladoria Geral da União, Ouvidoria Geral do Estado, Ouvidoria Geral do SUS – Sesau e de outros órgãos estaduais, Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho em Rondônia, Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal de Contas de Rondônia, entre outros.

Fonte: Governo RO