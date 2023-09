WORKSHOP Oficina reúne apaixonados por kokedama em Porto Velho

Linhas dos Cristal da Calama, 4 de Janeiro via Planalto, Alphaville e Nova Esperança sofrem alterações

Visando ampliar e melhor atender aos usuários do transporte coletivo, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) promoveu algumas alterações em linhas que atendem as zonas Leste e Norte de Porto Velho.

Na Zona Leste, na linha que atende o residencial Cristal da Calama, o itinerário agora inclui o bairro Planalto para reforçar a capacidade de embarque e desembarque de passageiros.

Já na Zona Norte, a linha 310 – Alphaville, também foi desmembrada, passará a ter um ônibus próprio, além da linha 313 – Nova Esperança que passará a contar com dois ônibus e 211-Campus Unir com cinco ônibus.

As mudanças entraram em operação nesta segunda-feira (25), segundo informou o secretário da Semtran, Anderson Pereira. “Decisões que a Secretaria tomou, para melhorar a questão do transporte coletivo em Porto Velho, atendendo à determinação do prefeito Hildon Chaves, que tem como objetivo ampliar a oferta de ônibus, horários e itinerários para quem utiliza do sistema público de transporte”, explicou o secretário.

INFORMAÇÕES

Os usuários poderão obter mais informações sobre as mudanças no site da Semtran e do Consórcio COMPVH, além do aplicativo CittaMobi.

Para denúncias e sugestões, o número de WhatsApp (69) 98471-1870 está disponível para mensagens, ou pelo e-mail [email protected].

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO