Xuxa exibe treino pesado e exibe barriga sequinha: ’60 anos com corpinho de 20′

Xuxa Meneghel usou as redes sociais para mostrar o seu treino nesta terça-feira (9), e impressionou seus seguidores com a boa forma. No vídeo compartilhado no Instagram, a musa exibiu sua barriga sequinha e o corpo sarado.

Xuxa se empenhou nos exercícios com peso e elástico, recebendo orientações do personal trainer Chico Salgado, que é conhecido por ser o preferido de várias celebridades, como Bruna Marquezine, Grazi Massafera, Camila Queiroz e Angélica.

Para o seu treino, a eterna Rainha dos Baixinhos optou por usar um conjunto preto composto por um top e short. Na ocasião, ela não estava usando tênis, e preferiu fazer os exercícios descalça.

“Me preparando pro Navio da Xuxa e pra turnê”, escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs rasgaram elogios para a boa forma da estrela. “60 anos com corpinho de 20. Essa é a rainha!!! Linda!”, disse uma. “Respeita este abdômen”, afirmou outro. “Espetáculo”, declarou uma terceira. “Maravilhosa”, enalteceu mais um. Confira: