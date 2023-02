Yanomami: governo entrega 75 toneladas de alimentos e medicamentos

Reprodução/Divulgação Bombeiros procuram por vítimas ainda desaparecidas de embarcação que virou na Baía de Guanabara

O Corpo de Bombeiros localizou, no fim da noite deste domingo (5), três corpos de passageiros que estavam na embarcação que afundou na Baía de Guanabara . O trabalho dos militares começou ainda na tarde de ontem e seguiu ininterrupto, entrando em seu segundo dia nesta segunda-feira (6). Ao todo, 14 pessoas estavam no barco, das quais seis já foram resgatadas e outras cinco permanecem desaparecidas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas encontradas sem vida são uma mulher e dois homens, ainda não identificados. As equipes tentam localizar, agora, outras duas mulheres, um homem, um adolescente e uma criança. No domingo, foram resgatados um adolescente de 14 anos; um menino de 10; Ana Paula de Souza, 46; Ana Nilda dos Santos Soares, 43; Erick Pereira da Silva, 38; e Marcos Paulo da Silva Correia, 45.

As buscas seguem com o apoio de guarda-vidas, mergulhadores, uma lancha, motos aquáticas, botes e um helicóptero. O naufrágio aconteceu por volta das 17h, depois que embarcação virou, na altura da Ilha de Paquetá. De acordo com os bombeiros, o mau tempo que atingiu a cidade do Rio na tarde de ontem causou o acidente.

