Yanomami: Ibama destrói avião e trator em operação contra o garimpo

Reprodução/Ibama Operação do Ibama contra o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami

O Ibama destruiu um avião, um trator e todo um esquema de garimpo ilegal durante uma operação na Terra Indígena (TI) Yanomami na manhã desta quarta-feira (8). A região está em emergência de saúde pública desde o dia 20 de janeiro para atender indígenas da etnia Yanomami.

O órgão também apreendeu duas armas e três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. Foram encontrados cerca de uma tonelada de alimentos, freezers, geradores e antenas de internet que seriam usados pelos garimpeiros. Não há a informação de presos.

O Ibama realiza a operação com conjunto a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e a Força Nacional de Segurança Pública, que atua desde que o governo federal decretou ação na TI.

Nesta quarta-feira (8) a Força Nacional enviou 100 homens ao local, para o reforço na segurança. O grupo deve compor o apoio de segurança na base de controle que foi criada no rio Uraricoera para impedir o fluxo de suprimentos para os garimpos.

De acordo com o Ibama, os alimentos e suprimentos encontrados foram levados para a base da força-tarefa e vão ser usados pelos agentes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional