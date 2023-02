Yanomami: Ibama instala Sala de Situação e anuncia controle de terras

Divulgação/Força Aérea Brasileira FAB entregou mais de 1,3 toneladas de cestas básicas aos Yanomami

Na manhã desta quinta-feira (2), o governo federal divulgou uma nova medida ambiental em meio à crise sanitária no território Yanomami , no estado de Roraima.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama , instaurou uma Sala de Situação e Controle para combater o garimpo ilegal na região. A nova portaria do órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima estabelece maior fiscalização da área.

A medida do Ibama está prevista para durar 180 dias, mas há a possibilidade de adotar um novo prazo caso as autoridades identifiquem a necessidade de estender a medida.

A ação foi protocolada pelo presidente substituto do instituto, Jair Schmitt, e será exercida da superintendência de Boa Vista, capital de Roraima.

A previsão é que, já nos próximos dias, a Diretoria de Proteção Ambiental (Dipro) publique uma Ordem de Serviço nomeando o coordenador da Sala de Situação e Controle. Este é o registro que vai autorizar os funcionários a darem início às atividades de inspeção. O nome à frente do projeto poderá solicitar a formação de uma equipe para prestar apoio técnico e administrativo às operações contra garimpeiros irregulares.

