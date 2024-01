Yasmin Brunet exibe vídeo contanto para a mãe sobre ir para BBB: ‘Emocionou web’

Neste sábado (6), Yasmin Brunet divertiu seus mais de quatro milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar o vídeo do momento em que decidiu contar para sua mãe, Luiza, que seria uma das confinadas do Big Brother Brasil 24. A modelo e empresária, de 35 anos, foi confirmada nessa sexta (5), como uma das convidadas do grupo Camarote.