Zé Rafael renova com Palmeiras até fim de 2025 e comemora “volta por cima”

O Palmeiras acertou neste início de ano a renovação de contrato do meio-campista Zé Rafael de dezembro de 2024 até dezembro de 2025. Um dos destaques alviverdes nas últimas temporadas, o camisa 8 palestrino festejou o acordo e o bom momento no Verdão.

“Estou muito motivado por esse novo contrato, por essa nova oportunidade. Fico contente com todo o reconhecimento, é fruto de muito trabalho e dedicação, minha e todos os meus companheiros. Fico feliz também por dar a volta por cima e estar conquistando esse espaço no Palmeiras, por estar conquistando a torcida também. E, claro, muito motivado para fazer mais um grande ano e que a gente possa continuar conquistando e marcando nosso nome na história do clube”, afirmou o ‘Trem’.

Desde 2019 no Maior Campeão do Brasil, Zé soma 214 partidas (sendo 171 como titular), 22 gols e 19 assistências, além do bicampeonato da CONMEBOL Libertadores 2020 e 2021, do bicampeonato paulista de 2020 e 2022, da Copa do Brasil de 2020, da Recopa Sul-Americana de 2022 e do Campeonato Brasileiro de 2022. “Estou feliz por tudo que vivi e tenho vivido aqui no Palmeiras. Foi um início muito difícil, uma adaptação complicada, algumas cobranças altas e acho que, ao longo destes anos, com muito trabalho e dedicação em silêncio, fazendo sempre o meu melhor, consegui colher bons frutos. Agora é seguir desfrutando e trabalhando para conquistar novas coisas”, disse o meio-campista, eleito o melhor volante no Prêmio Bola de Prata da última edição do Brasileiro.

Aos 29 anos, Zé, que auxilia muito na evolução dos jovens da posição Danilo e Gabriel Menino por exemplo, valorizou também a ascensão das sete Crias campeãs da Copa São Paulo de 2022 ao elenco profissional. “Esse é o processo: sete meninos novos integraram agora com a gente, eles já faziam parte do nosso grupo e acabaram não jogando tanto no ano passado porque compunham também o Sub-20 ainda. Mas esse ano eles estão com a gente e sabemos da qualidade deles, temos bons meninos que vão agregar muito e nos ajudar com essa mescla com os jogadores com mais experiência e que têm mais rodagem. Espero que a gente possa ajudar muito uns aos outros e buscar novos títulos”, finalizou.

Em 2022, além dos sete gols (sua temporada mais artilheira no clube junto de 2019), Zé foi o vice-líder de desarmes do elenco na temporada, com 104, atrás apenas de Marcos Rocha, com 109, e já é o 73º atleta com mais duelos na história do clube, com 214, logo atrás do zagueiro Gustavo Gómez, com 217.

Treino da manhã

No treino desta manhã, os jogadores, após ativação na sala de musculação, foram divididos em três equipes de dez (contando os goleiros). Em uma metade do campo, dois times se enfrentavam enquanto o outro ficava fora. Quem ganhava enfrentava a terceira equipe e assim sucessivamente.

