Zelensky diz que guerra entre Israel e Hamas ‘tira o foco’ da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou preocupações neste sábado (4) com a desvio da atenção internacional devido ao conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, em detrimento da guerra em curso na Ucrânia.

As declarações do presidente Zelensky destacam os desafios enfrentados pela Ucrânia na tentativa de consolidar sua posição no cenário internacional.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, realizou uma visita a Kiev para participar de conversas relacionadas à potencial adesão da Ucrânia à União Europeia e ao apoio financeiro que a UE pode fornecer para auxiliar na transformação do país.

A Comissão Europeia apresentará um relatório sobre o progresso da Ucrânia em 8 de novembro, o qual desempenhará um papel importante na decisão de iniciar ou não negociações formais de adesão antes da cúpula de dezembro.

Esse relatório avaliará a prontidão da Ucrânia para a adesão à UE, incluindo a implementação de reformas e a implementação aos valores europeus.

Durante sua visita, Ursula von der Leyen também discutiu o compromisso da União Europeia de continuar fornecendo apoio militar à Ucrânia.

Além disso, as discussões giraram em torno de um possível novo pacote de sanções contra a Rússia. Essas sanções refletem a posição da UE de responsabilizar a os russos por suas ações, especialmente diante de eventos como o conflito na Ucrânia.





A presidente von der Leyen reafirmou o compromisso da UE com os ucranianos, apesar da atenção global estar focada no conflito entre Israel e Gaza no Oriente Médio.

“É verdade que a atenção do mundo está mais focada agora no Oriente Médio. Mas eu já tinha planejado essa viagem (a Kiev) há muito tempo, admitiu”, declarou a presidente.

