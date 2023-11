ZELOPrefeitura pede que a população ajude a cuidar dos espaços públicos para inibir atos de vandalismo

Bruno Souza é reconhecido por diversos monumentos do município

O artista plástico Bruno Souza, reconhecido por diversos trabalhos realizados no município, vai representar o estado na fase nacional da Expo Favela, em São Paulo. A feira acontece de 1º a 3 de dezembro próximo. Assim como ele, outros nove empreendedores de Rondônia foram selecionados na Expo Favela RO, que ocorreu no início de novembro, na Casa da Cultura Ivan Marrocos, na capital.

Bruno tem bastante experiência com esculturas de pequeno e grande porte, e as inspirações vão desde lembranças artesanais até monumentos públicos. No currículo do artesão, que utiliza materiais como resina, argila, cerâmicas e louças para criar as obras, estão a escultura que consagra o trabalho dos ‘Soldados da Borracha’, na Praça Memorial dos Seringueiros, a estátua em homenagem ao fundador do bloco “Banda do Vai Quem Quer”, empresário Manoel Mendonça, o “Manelão”, fixada em frente ao Mercado Cultural, e vários outros trabalhos artísticos. O mais recente foi a confecção dos Bustos da Teresa de Benguela, utilizados na premiação Mulheres Negras, promovido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf).

O artista também é responsável pelo painel de pintura em cerâmica inaugurado em maio deste ano na Praça das Três Caixas d’Água. Bruno também está trabalhando no projeto artístico para o interior do futuro terminal rodoviário da capital. “A tipologia de trabalho que eu faço é mostrar que através da arte a gente consegue contar a nossa história. Eu achei muito bacana a oportunidade de ter sido selecionado, poder levar parte da minha arte e também colocar em evidência que aqui a gente trabalha com isso, buscando resgatar a história local através desses trabalhos que tenho colocado em prática em parceria com a Prefeitura”, concluiu o artista.

EXPO FAVELA

A Expo Favela Innovation é uma feira de negócios, cujos expositores são empreendedores e startups da favela. O objetivo é dar visibilidade para estas iniciativas e, assim, promover um palco para este encontro com investidores que possam acelerar estes empreendimentos e gerar negócios, a partir das oportunidades que nascerão nos eventos.

Mais do que uma feira, a Expo Favela Innovation terá́ palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles e muitas outras iniciativas.

Texto: Renata Beccária

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO