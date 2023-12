Zika, dengue e chikungunya são destaques em curso para fortalecimento da rede de vigilância epidemiológica municipal

Para impulsionar a economia e incentivar os pequenos empresários locais, o Governo de Rondônia realiza na sexta-feira e sábado, 8 e 9 de dezembro, a Feira de Empreendedores “Natal de Luz”, na Rua Pio XII, ao lado do Palácio Rio Madeira (PRM). Com o início das atividades programado para as 7h30 e encerramento às 21h, no primeiro dia; e no segundo dia das 16h às 22h.

O evento acontece por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater/RO) e o Sebrae.

Contando com a participação de 110 expositores, abrangendo diversos setores, como produtos regionais, agroindústria, gastronomia, artesanato e serviços; a programação inclui ainda atrações musicais e um espaço kids para entretenimento. Além de desfrutar do evento, a população terá a oportunidade de visitar a decoração natalina, instalada no Palácio Rio Madeira, sede administrativa do Governo de Rondônia.

O secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves enfatizou a relevância da participação da comunidade na Feira de Empreendedores. “Com a proximidade do Natal, a feira representa mais uma oportunidade para estimular o empreendedorismo e apoiar os pequenos negócios, contribuindo assim para impulsionar a economia local”, destaca.

EMPREENDEDORISMO

A feira teve início nos dias 21 e 22 de novembro, simultaneamente ao evento “Natal de Luz”, no Palácio Rio Madeira. O acontecimento contou com a presença de 110 empreendedores locais, atuando em diversas áreas na proximidade da sede do Governo de Rondônia e na Rua Padre Ângelo Cerri.

Fonte: Governo RO