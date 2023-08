ZONA SULBairro Aeroclube será contemplado com o projeto Rua de Lazer neste sábado (26)

Dez projetos estão em execução, para atender a atenção básica e especializada

Mais de R$ 14 milhões de reais estão sendo investidos pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), para a construção, reforma e ampliação de nove unidades de saúde do município. Os investimentos são destinados a obras da atenção primária e da rede de atendimento especializado, na capital e nos distritos.

O pacote de obras é fruto do comprometimento da gestão em melhorar o acesso da população aos serviços de saúde. Já que, a chegada de novas unidades, além de aumentar a capacidade de atendimento no município, também proporciona aos munícipes e aos profissionais de saúde ambientes com melhores estruturas físicas e maior qualidade nos atendimentos.

Entre as obras em andamento estão as unidades de saúde da família Manoel Amorim de Matos, Três Marias, Palmares, União Bandeirantes, Vista Alegre do Abunã, São Sebastião e Hamilton Gondim, já na rede especializada os investimentos estão sendo feitos na Maternidade Municipal Mãe Esperança, Policlínica Rafael Vaz e Silva e no Laboratório Central Municipal.

Na última semana, a secretária municipal de saúde, Eliana Pasini, acompanhou algumas das obras em execução na capital, e destacou a necessidade de vistoriar cada obra, para verificar se os projetos estão sendo executados da forma correta, de acordo com o que foi planejado pela Semusa. A secretária afirmou ainda que cada obra segue uma ordem de prioridade, baseada em critérios de urgência e emergência de cada área de cobertura.

“Quando nós assumimos a gestão, um dos maiores problemas eram unidades sem condições de atendimento. Nós fizemos uma relação junto com o prefeito e toda a equipe da Prefeitura para mapear as estruturas que estavam em piores condições, e fizemos o planejamento de reformas. Várias unidades já foram reformadas e outras estão passando por esse processo agora, e está previsto no nosso plano municipal de saúde mais reformas e construções também para o ano que vem, para que todas as estruturas estejam em condições e com qualidade de atendimento para toda a comunidade”, destacou.

Entre os locais visitados, está a Policlínica Rafael Vaz e Silva, projeto orçado em R$1,3 milhões, que conta com o aumento das salas de atendimento, ampliação do Centro de Referência da Criança, construção de consultório odontológico e reforma do laboratório. A unidade está prevista para ser entregue até o final do ano. Outra unidade que está prevista para inaugurar até dezembro é o Laboratório Central Municipal (Lacem), um investimento de mais de R$2,5 milhões de reais que vai atender toda a rede do município com a oferta de exames laboratoriais.

