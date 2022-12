Zoológico de Brasília utiliza ‘animais’ para auxiliar a vacinação

Reprodução: Redes Sociais Barreira se rompe em Colatina (ES)

Uma barragem na cidade de Colatina , no Espírito Santo , que estava pondo em risco casas de ribeirinhos entre as localidades de Alto Baunilha e Baunilha se rompeu. Segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES), o rompimento ocorreu de forma gradual e possibilitou a descarga rápida do volume armazenado. Não há relatos sobre residências atingidas até o momento.

A barragem se rompeu no domingo (4). Naquele mesmo dia, a Defesa Civil de Colatina emitiu um alerta orientando a população que mora abaixo da vazante da barragem deixasse a região e procurasse abrigo em locais seguros.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, divulgado às 6h desta segunda-feira (5), há cerca de 3.366 desalojados e 898 desabrigados no estado do Espírito Santo. Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados nos municípios de Ibiraçu, com chuvas de 74,81 milímetros; Fundão, com 67,2 milímetros; Santa Leopoldina, com 65,49 mililitros; e Colatina, com 60,85 milímetros.

A previsão do tempo para esta segunda é de menor nebulosidade e aumento da temperatura na maior parte do estado. Chove de forma passageira e mal distribuída em alguns trechos. O tempo fica aberto na maior parte da região sul.

